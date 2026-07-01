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Новый BMW X5 получил X-образную оптику и пять силовых установок

BMW представила кроссовер X5 нового поколения с X-образной оптикой
BMW

Немецкая компания BMW официально представила кроссовер X5 следующего поколения. Модель доступна с пятью вариантами двигателей: бензиновым, дизельным, двумя гибридами и электрическим. Производство стартует в августе в Спартанбурге (США).

Ключевая особенность автомобиля — X-образная оптика, объединяющая фары, поворотники и дневные ходовые огни. Дверные ручки скрыты в стойках, от двухсекционной багажной двери отказались. Диски — от 21 до 23 дюймов. Габариты: 4994×2000×1748 мм, колесная база — 3035 мм.

В салоне — 17,9-дюймовый планшет и цифровая панель от стойки до стойки. Опционально предложат проекционный дисплей и экран для пассажира (14,6 дюйма). Панорамная крыша — 2,6 кв. м. В пакете Clear and Bold — отделка сланцем, стеклянные рычаг КПП и регуляторы громкости. Все версии оснащены доводчиками дверей.

Новый X5 построен на обновленной архитектуре CLAR. Базовая версия 40 xDrive — 3,0-литровый турбомотор (400 л.с.), дизельная 40d xDrive — 313 л.с. Обе — с 48-вольтовым гибридным блоком. Гибриды — 489 и 612 л.с. Электрический iX5 60 xDrive (578 л.с., два мотора) разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с, запас хода — до 845 км (батарея 141 кВт·ч).

В базовой комплектации уже есть адаптивные амортизаторы, за доплату дилеры предложат пневмоподвеску, полноуправляемое шасси и систему противодействия кренам.

До этого официальный Telegram-канал Ульянского автозавода опубликовал видео с обновленным внедорожником УАЗ «Патриот», который проходит ходовые испытания на полигоне.

Ранее представлено третье поколение кроссовера Audi Q7.

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