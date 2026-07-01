Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

В США россиянин протаранил полицейскую машину в духе игры GTA

В США нелегал из России устроил ДТП в духе игры GTA и ранил полицейского
Telegram-канал «Baza»

В США 20-летний уроженец подмосковного Наро-Фоминска устроил погоню с полицией в духе игры GTA. Как сообщает телеграм-канал Baza.

Красный BMW под управлением уроженца Подмосковья на скорости свыше 160 км/ч врезался в полицейскую машину в районе бульвара Голливуд. В результате удара тяжелые травмы получил офицер Луис Диас. Водитель иномарки покинул место аварии своим ходом.

Личность нарушителя установили оперативно — им оказался Артем Е., который проживал в США без документов, не имел прав и управлял незарегистрированным автомобилем. Однако задержать его сразу не вышло: россиянин уехал на такси в Чикаго.

Лишь в июне беглеца выследили федеральные маршалы. На днях его экстрадировали во Флориду — по последнему месту регистрации. Молодому человеку предъявлены тяжкие обвинения, ему грозит продолжительное тюремное заключение.

Мать Артема сообщила Baza, что сын уехал в США на учебу более двух лет назад. С родными он практически не общался, о задержании они узнали из социальных сетей. Сейчас семья ищет способы помочь ему. Суд установил залог в 171 тысячу долларов.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что гигантская пробка образовалась на КПП при выезде в Беларусь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!