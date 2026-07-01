В США россиянин протаранил полицейскую машину в духе игры GTA

В США нелегал из России устроил ДТП в духе игры GTA и ранил полицейского

В США 20-летний уроженец подмосковного Наро-Фоминска устроил погоню с полицией в духе игры GTA. Как сообщает телеграм-канал Baza.

Красный BMW под управлением уроженца Подмосковья на скорости свыше 160 км/ч врезался в полицейскую машину в районе бульвара Голливуд. В результате удара тяжелые травмы получил офицер Луис Диас. Водитель иномарки покинул место аварии своим ходом.

Личность нарушителя установили оперативно — им оказался Артем Е., который проживал в США без документов, не имел прав и управлял незарегистрированным автомобилем. Однако задержать его сразу не вышло: россиянин уехал на такси в Чикаго.

Лишь в июне беглеца выследили федеральные маршалы. На днях его экстрадировали во Флориду — по последнему месту регистрации. Молодому человеку предъявлены тяжкие обвинения, ему грозит продолжительное тюремное заключение.

Мать Артема сообщила Baza, что сын уехал в США на учебу более двух лет назад. С родными он практически не общался, о задержании они узнали из социальных сетей. Сейчас семья ищет способы помочь ему. Суд установил залог в 171 тысячу долларов.

До этого в Санкт-Петербурге водитель иномарки украл бензин на заправочной станции. Инцидент произошел на Пулковском шоссе. Автомобилист на Hyundai заправил иномарку и уехал, не заплатив, ущерб составил 3,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что гигантская пробка образовалась на КПП при выезде в Беларусь.