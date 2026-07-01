Трамп пообещал АЗС большие проблемы из-за завышения цен на бензин

Президент США Дональд Трамп пообещал большие неприятности продавцам бензина, если они не снизят цены на заправках. Об этом сообщило американское издание Carscoop.

Трамп заявил, что рост цен на бензин, спровоцированный войной в Иране, больше не может служить оправданием для удержания высоких розничных цен. Он сказал о том, что крупные нефтяные компании обманывают потребителей, потому что они покупают нефть по сниженной цене, а стоимость бензина при этом не изменяется.

«Продавцы бензина должны немедленно снизить цены. Они слишком высоки, учитывая, что цена на нефть сейчас составляет $68 за баррель и продолжает падать. Продавцы должны быстро отреагировать на это заявление и сделать то, что они считают правильным — снизить цены для нашего великого американского народа», — добавил Трамп.

Президент США поручил Министерству юстиции немедленно начать расследование причин данной ситуации.

Ранее Трамп заявил о проверках в отношении нефтяных компаний из-за стоимости бензина