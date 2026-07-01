Туристическая пробка: на трассе М-4 «Дон» возник затор из-за массовой аварии

Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло столкновение трех автомобилей: Audi, Chery и «Газели». Об этом сообщило издание «Ростов.ру»ю

В результате столкновения образовалась пробка протяженностью в 5 километров. Она растянулась от проспекта Шолохова и до Новочеркасского шоссе.

Позже стало известно, что сначала столкнулись Audi и «Газель». Водитель Chery не принял во внимание ситуацию на дороге, не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившиеся после аварии автомобили. Водитель Chery не выжил.

На месте ДТП проводятся следственные мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции и следователями ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Они устанавливают причины массовой аварии.

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