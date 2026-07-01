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Машина весом полтонны раздавила россиянина

На Урале квадроцикл раздавил грудную клетку водителя

В Свердловской области квадроцикл раздавил водителя в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Здоровье уральцев».

«Множественными переломами завершилась для свердловчанина прогулка на квадроцикле: перевернувшаяся машина весом полтонны буквально раздавила грудную клетку мужчины», – говорится в публикации.

По данным канала, на место аварии прибыл вертолет санавиации. Добровольцы помогли доставить медиков с оборудованием через лес к пострадавшему. Мужчине диагностировали повреждения лопатки и левой ключицы, переломы всех ребер с повреждением легких и кровоизлиянием в плевральную полость, что создавало давление на сердце и препятствовало нормальному дыханию и кровообращению. Теперь водителю предстоит длительное восстановление.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге перекроют движение на КАД. До 15 августа ограничат два съезда на развязке КАД с Выборгским шоссе. Проезд перекроют из-за замены асфальта, при этом на время ремонтных работ установят временные знаки и барьеры.

Ранее байкер разбился в жестком ДТП на КАД.

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