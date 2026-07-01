В московских автомобилях ГАИ появились уникальные приборы

Столичные инспекторы ДПС получили на вооружение автоматические программные комплексы, которые устанавливаются в патрульные автомобили. Оборудование в режиме реального времени сканирует транспортный поток и идентифицирует номера машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего инспектора ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Москвы Антона Порошина.

Комплекс способен работать как во время движения, так и в ночное время. При обнаружении автомобиля, внесённого в базу оперативного розыска, система незамедлительно передает информацию полицейским, которые могут принять меры к его задержанию.

Нововведение приурочено к 90-летию образования Госавтоинспекции России, которое отмечается 3 июля. Именно в этот день в 1936 году Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о Государственной автомобильной инспекции.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого объяснил, что делать, если в автосервисе разбили авто и идут в отказ.

Он посоветовал в акте приема-передачи транспортного средства указать, что при оказании услуг был поврежден автомобиль. Если сервис не дает никаких документов (в том числе этот акт), обязательно следует снять повреждения на видео.

Ранее сообщалось, что в Москве перестали угонять автомобили.