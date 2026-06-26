На севере Москвы произошло ДТП с байкером

В Москве байкер разбился в аварии на Дмитровском шоссе

На севере столицы произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мотоцикл и машина такси столкнулись на Дмитровском шоссе у станции метро «Верхние Лихоборы». Байкера осмотрели медики, серьезных травм у него нет, так что от госпитализации он отказался», – говорится в публикации.

На кадрах, которые появились в сети, видно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Кроме того, на cевере Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Ранее в Петербурге байкера отбросило в жестком ДТП.