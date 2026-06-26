Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

На севере Москвы произошло ДТП с байкером

В Москве байкер разбился в аварии на Дмитровском шоссе
Telegram-канал Агентство «Москва»

На севере столицы произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мотоцикл и машина такси столкнулись на Дмитровском шоссе у станции метро «Верхние Лихоборы». Байкера осмотрели медики, серьезных травм у него нет, так что от госпитализации он отказался», – говорится в публикации.

На кадрах, которые появились в сети, видно, что на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Кроме того, на cевере Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Ранее в Петербурге байкера отбросило в жестком ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
60 часов в месяц. Самозанятым ограничили время работы на одного заказчика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!