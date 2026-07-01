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В Кузбассе реконструируют важную трассу Бийск — Новокузнецк

Губернатор Кузбасса Середюк: трасса Бийск — Новокузнецк будет укреплена
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Работы на трассе БийскНовокузнецк выходят на новый этап: она будет всерьез укреплена. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Его слова цитирует Сiбдепо.

На сегодняшний день ситуация остается сложной, поскольку дорога проходит по горному хребту. По словам главы региона, власти готовят большой проект по укреплению дороги и созданию конструкции с запасом прочности на годы вперед.

Издание напоминает, что весной асфальт на этом участке ушел вниз на 5 метров из-за паводков.

В июне стало известно, что федеральную трассу Р-504 «Колыма» серьезно размыло после резкого потепления. В сторону якутской Хандыги отдельные участки стали практически непроходимыми, а на дороге между поселками в Магаданской области Герба и Омсукчан около десяти фур застряли в грязи. У населенного пункта Артык в Якутии трассу и вовсе затопило водой.

Местные жители опасаются, что без срочного ремонта Магаданская область и часть Якутии могут остаться без полноценного автомобильного сообщения.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать россиян за самостоятельный ремонт дорог.

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