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Автомобили

Авария парализовала движение на северо-западе Москвы

В Москве ДТП затруднило проезд
Telegram-канал Агентство «Москва»

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Один человек серьезно пострадал в ДТП на Живописном мосту на северо-западе Москвы. Там столкнулись самосвал Mercedes и «Газель», фургон в результате опрокинулся», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено.

До этого московский Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, дорога была перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери. Рядом на проезжей части стоит второй участник аварии – большегруз. Всего в ДТП разбились три автомобиля.

Ранее ДТП парализовало МКАД

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