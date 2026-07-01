В Петербурге перекроют КАД

В Санкт-Петербурге перекроют движение на КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«До 15 августа закроют два съезда на развязке КАД с Выборгским шоссе», – говорится в публикации.

По данным канала, ограничения введут из-за замены асфальта, при этом на время ремонтных работ установят временные знаки и барьеры.

До этого московский Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, дорога была перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери. Рядом на проезжей части стоит второй участник аварии – большегруз. Всего в ДТП разбились три автомобиля.

Ранее Toyota Camry с людьми опрокинулась в озеро крышей вниз.