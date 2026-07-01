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Автомобили

Россиянам рассказали, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков

Юрист Свечников перечислил статьи УК за вымогательство и мошенничество пешеходов
Максим Блинов/РИА «Новости»

Водителям, попавшим под воздействие пешеходов-автоподставщиков, следует воздержаться от передачи им денег и вызвать сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимира Свечникова.

«Схема работает так. Подставщик выбирает машину, которая медленно едет во дворе или у перехода, и в момент сближения сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего изображает удар. Дальше он заявляет о наезде, показывает заранее нанесенную ссадину и просит решить вопрос за наличные, а при отказе грозит написать заявление», - рассказал Свечников.

Мошенники рассчитывают на страх водителя перед уголовной ответственностью. Однако, как пояснил юрист, уголовная статья наступает только при тяжком вреде здоровью. Ссадина не является тяжкой травмой и в худшем случае квалифицируется по статье 12.24 КоАП как нарушение ПДД, повлекшее легкий или средний вред здоровью.

Свечников подчеркнул категорическое правило: деньги на месте не передаются ни при каких обстоятельствах, поскольку передача наличных может быть использована как подтверждение версии о наезде и стать поводом для дальнейшего шантажа. Сама попытка получить деньги под угрозой заявления подпадает под статью 163 УК РФ (вымогательство), а инсценировка ради выгоды — под статью 159 УК РФ (мошенничество).

В случае инцидента юрист рекомендовал вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять происшествие официально. Уезжать с места нельзя, чтобы избежать ответственности по статье 12.27 КоАП. До приезда инспектора следует фиксировать на телефон положение машины, отсутствие повреждений и поведение второго участника.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого объяснил, что делать, если в автосервисе разбили авто и идут в отказ.

Он посоветовал в акте приема-передачи транспортного средства указать, что при оказании услуг был поврежден автомобиль. Если сервис не дает никаких документов (в том числе этот акт), обязательно следует снять повреждения на видео.

Ранее водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину.

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