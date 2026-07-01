Россиянам рассказали, как водителю защититься от пешеходов-подставщиков

Водителям, попавшим под воздействие пешеходов-автоподставщиков, следует воздержаться от передачи им денег и вызвать сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимира Свечникова.

«Схема работает так. Подставщик выбирает машину, которая медленно едет во дворе или у перехода, и в момент сближения сам бросается на кузов или подставляет ногу под колесо, после чего изображает удар. Дальше он заявляет о наезде, показывает заранее нанесенную ссадину и просит решить вопрос за наличные, а при отказе грозит написать заявление», - рассказал Свечников.

Мошенники рассчитывают на страх водителя перед уголовной ответственностью. Однако, как пояснил юрист, уголовная статья наступает только при тяжком вреде здоровью. Ссадина не является тяжкой травмой и в худшем случае квалифицируется по статье 12.24 КоАП как нарушение ПДД, повлекшее легкий или средний вред здоровью.

Свечников подчеркнул категорическое правило: деньги на месте не передаются ни при каких обстоятельствах, поскольку передача наличных может быть использована как подтверждение версии о наезде и стать поводом для дальнейшего шантажа. Сама попытка получить деньги под угрозой заявления подпадает под статью 163 УК РФ (вымогательство), а инсценировка ради выгоды — под статью 159 УК РФ (мошенничество).

В случае инцидента юрист рекомендовал вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять происшествие официально. Уезжать с места нельзя, чтобы избежать ответственности по статье 12.27 КоАП. До приезда инспектора следует фиксировать на телефон положение машины, отсутствие повреждений и поведение второго участника.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого объяснил, что делать, если в автосервисе разбили авто и идут в отказ.

Он посоветовал в акте приема-передачи транспортного средства указать, что при оказании услуг был поврежден автомобиль. Если сервис не дает никаких документов (в том числе этот акт), обязательно следует снять повреждения на видео.

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