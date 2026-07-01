В России выросли продажи гибридов и электромобилей

В России на треть увеличились продажи гибридных автомобилей, рост показателей по электромобилям сдерживал дефицит предложений. Об этом пишут «Известия».

По данным генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, на прошлой неделе в РФ на учет встали 1754 автомобиля с гибридной силовой установкой. Таким образом, спрос в сравнении с предыдущей неделей увеличился практически на треть и практически на 50% превышает средний уровень продаж в 2026 году — 1173 штуки в неделю.

Как уточняет издание, наиболее популярная модель (337 штуки) — кроссовер Evolute i-Space, который выпускается в Липецке. Второе место занял импортный гибрид Geely EX5 EM-i (328 штук) на третьем расположился кроссовер российского производства Voyah Free (301 штука). Замыкают пятерку GAC S7 (153 штук) и Exeed Exlantix ET (127 штук).

В характеристиках авто сказано, что пробег на чистом электричестве составляет свыше 100 км. В теории это позволяет совершать небольшие поездки по городу без использования бензинового мотора. Почти у всех моделей есть поддержка быстрой зарядки постоянным током. В итоге нужно полчаса или меньше на то, чтобы пополнить тяговую батарею с 20 до 80%. Кроме того, бензиновый двигатель обеспечивает запас хода на уровне обычных легковых автомобилей.

Также Целиков уточнил, что наблюдается увеличение спроса на электромобили, которое ограничивает число предложений. Так, лидер сегмента Evolutе i-Joy оказался у дилеров в дефиците. Самой продаваемой за период стал автомобиль Umo 5 — 45 штук за неделю.

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