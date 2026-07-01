Грустные россияне: только эти три цвета для автомобилей выбирают в РФ

Сейчас на российском рынке лидируют три цвета: серый, белый и черный, при этом за 30 лет доля самых популярных оттенков выросла с 42 до 84%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Т—Ж» в рамках аналитического проекта T-Data.

«За 30 лет автопарк стал почти монохромным. Среди машин 1995 года выпуска на три самых популярных цвета приходится 42% авто, которые по сей день ездят по российским дорогам, а среди машин 2025 года — уже 84%. Тройка лидеров на текущий момент: серый с 33%, белый 28% и черный 23%», —говорится в сообщении.

В 1995 году самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный — по 16–19% каждый, сегодня лишь 4,8% новых машин окрашены в синий. Дольше всего в тройке лидеров держится серый: он был популярным в 2000-е, опускался на второе место в 2010-х, а в 2024 году снова вышел на первое. По доле «цветных» автомобилей лидирует Daewoo (53%), у SsangYong этот показатель минимален — 15%.

Самый дорогой цвет — черный: средняя цена черного автомобиля — чуть более 3 млн рублей. Желтый — самый дешевый (1,9 млн рублей), при этом более 40% желтых машин стоят менее 1 млн рублей. В люксовом сегменте картина обратная: желтые Porsche в среднем вдвое дороже черных. Красные и оранжевые машины чаще выбирают женщины, а желтый одинаково популярен у обоих полов. По аварийности желтый цвет оказался самым безопасным (9,3% ДТП), черный — наименее (11,4%), однако разница объясняется скорее типами автомобилей и водителей, а не самим цветом.

Ранее стало известно, на какие автомобили в России дольше всего ждать запчасти.