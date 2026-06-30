Раскрыты новые детали: 17 машин разбились в серьезном ДТП под Нижним Новгородом

Под Нижним Новгородом 17 автомобилей попали в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Массовая авария произошла утром на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, в районе деревни Ольгино» – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге, при этом машины получили повреждения. По данным канала, в результате ДТП четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы. В настоящее время движение транспорта на данном участке частично ограничено.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.