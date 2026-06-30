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Tenet Plus раскрыл характеристики своего первого кроссовера L6

Tenet Plus перечилил 4 опции, которые получит новый кроссовер L6
Tenet Plus

Российский автомобильный бренд Tenet Plus представил технические характеристики своего первого автомобиля — кроссовера L6. Модель, которая будет производиться на бывших заводах Volkswagen в Калуге, а также Hyundai и GM в Санкт-Петербурге, получила бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Кроссовер будет доступен в двух версиях: с передним и полным приводом. В переднеприводной модификации двигатель развивает 147 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Полноприводная версия оснащается более мощным турбомотором (150 л. с.) и 7-ступенчатым «роботом».

Особое внимание в новинке уделено мультимедийному оснащению. Автомобиль получил цифровую приборную панель с 8,8-дюймовым экраном и центральный вертикальный дисплей диагональю 13,2 дюйма, который объединяет все функции мультимедийного комплекса. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивая полную интеграцию со смартфонами.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.

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