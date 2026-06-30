В Общественной палате предложили смягчить правила оплаты парковки для водителей

В Общественной палате предложили увеличить время на оплату парковки до 2 часов

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой кардинально увеличить время, отведенное водителям на оплату парковки после остановки автомобиля, сообщает ТАСС. Он предлагает продлить этот срок с текущих пяти минут до двух часов.

Свою позицию Гриб объяснил частыми техническими проблемами, с которыми сталкиваются автовладельцы. «Пять минут - это смешно. Бывают сбои интернета, связи», - заявил он в беседе с агентством, подчеркнув, что увеличение временного интервала станет простым и эффективным технологическим решением, которое не повлечет негативных последствий.

На сегодняшний день в Москве действуют строгие временные рамки: оплатить стоянку необходимо в течение пяти минут с момента оставления автомобиля. Аналогичный пятиминутный лимит отводится на то, чтобы покинуть место после завершения оплаченного периода. Нарушение этих правил влечет за собой наложение штрафа.

До этого Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале официально опровергла информацию, распространяемую в СМИ и соцсетях, о якобы предстоящем ужесточении ответственности для автомобилистов с 1 июля.

В ведомстве заявили, что сообщения об изменениях правил использования телефона за рулем и проверки светопропускания стекол не соответствуют действительности. В Госавтоинспекции напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается исключительно федеральным законодательством, а все проекты нормативных актов публикуются на официальном портале правовой информации.

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