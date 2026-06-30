Электросамокатчики стали чаще попадать под колеса авто на российских перекрестках

Количество наездов на электросамокатчиков в зоне перекрестков с января по май этого года увеличилось на 12,4% по сравнению с прошлым годом и составило 227, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Как уточняется в статье, статистика касается средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие устройства с двигателем. Число пострадавших (226 человек) в авариях с наездами СИМ выросло на 16,5%. А число тех, кто получил при этом несовместимые с жизнью травмы, уменьшилось на 75%. Зафиксировано два случая. Общее количество ДТП с электросамокатами за пять месяцев увеличилось более чем на 30% и достигло 1160.

По словам директора Ассоциации операторов микромобильности и члена общественного совета при Минтрансе Ксении Эрдман, основная причина аварий связана с тем, что самокатчики не сходят на тротуар, когда им нужно пересечь дорогу по пешеходному переходу. Эксперт призвала фиксировать такие нарушения камерами и штрафовать участников дорожного движения.

До этого исследование показало, что более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания.

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