Врач назвал самые частые травмы при езде на электросамокатах

За последние два года количество травм во время езды на электрсамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) значительно увеличилось. Об этом «Газете.Ru» рассказал Василий Строганов, травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины Клинической больницы ЦКБ РЖД-Медицины.

По словам специалиста, легкое по весу средство передвижения не означает того, что на нем нельзя получить тяжелую травму – вплоть до летального исхода.

«Типичный портрет взрослого человека, который якобы «неудачно» проехался на электросамокате и попал на прием к травматологу – это молодые люди 30-40 лет. Как мужчины, так и женщины. Но дело вовсе не в удаче – все они ехали без защитной экипировки», – сообщил Василий Строганов.

Врач отметил, что при падении на скорости человек, как правило, падает вперед и может получить самые разнообразные травмы: ушиби, вывихи, разрывы и переломы различной степени тяжести.

«Поскольку управляющие СИМ едут на прямых ногах, то при падении чаще всего повреждаются верхние конечности. Однажды у меня был прием, во время которого пришли три человека с переломами плечевой кости. Частые травмы – отрыв бугорка плечевой кости, перелом ключицы, вывих или разрыв акромиально-ключичной связки. Типичная ситуация: человек падает и выставляет вперед ладонь, как защиту, поэтому происходит перелом лучевой кости в типичном месте, там, где лучезапястный сустав. Люди падают и на коленные суставы, это очень болезненно и приводит к повреждению передней крестообразной связки, а также переломам надколенника (коленной чашечки). Часто бывают повреждения головного мозга – от сотрясений до ушибов, которые могут приводить к летальным исходам», – рассказал травматолог Строганов.

Врач подчеркнул, что колени, локти, лучезапястные суставы и голова должны быть защищены в первую очередь.

«Перелом заживает порядка шести недель, а потом еще нужно заниматься лечебной физкультурой для разработки суставов. Но не стоит думать, что после заживления перелома все забудется. Травма может быть чревата развитием артроза даже в молодом возрасте, особенно когда происходит повреждение хрящей. Такой риск остается даже после быстрой и корректной медицинской помощи», – предупредил специалист.

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