Видео: водитель протащил по дороге самарца, прикованного наручниками к авто

Baza: самарец пристегнул себя наручниками к иномарке, и водитель дал по газам

В Самаре водитель протащил человека, прикованного наручниками к автомобилю, по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Стычка между двумя водителями разгорелась на Московском шоссе. По словам очевидцев, Kia Rio не пропустила «Ниву». Тогда водитель и пассажир отечественного внедорожника решили разобраться с наглым владельцем иномарки. Но зачем-то один из мужчин приковал себя наручниками к ручке двери седана», – говорится в публикации.

По данным канала, водитель Kia нажал на газ и протащил прикованного мужчину около десяти метров. Его товарищ попытался вмешаться, но безуспешно бил кулаком по стеклу. Машина вскоре остановилась, однако через мгновение начала движение задним ходом. Чем закончился инцидент, предстоит выяснить полиции.

До этого в Серпухове Московской области плачущая водительница рассказала о нападении мужчины из-за очереди на заправку. Женщина запечатлела происходящее на видео.

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