Автомобиль с росгвардейцами разбился в ДТП в Подмосковье

В Московской области столкнулись автобус и машина Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Серпухове произошло ДТП с машиной Росгвардии и пассажирским автобусом. Водители поделились кадрами, как росгвардейцы и водитель разбираются в произошедшем по середине перекрестка на пересечении Советской и 1-й Московской улиц», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта не затруднено, также на дороге нет серьезных заторов.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.