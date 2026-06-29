Фатальное ДТП произошло на юго-западе Москвы

В Москве грузовик сбил электровелосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Москва».

«По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля при перестроении в правую полосу столкнулся с мужчиной, который ехал на электровелосипеде», – говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло на улице Поляны в районе владения 3А. В результате произошедшего москвич получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

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