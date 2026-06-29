Авария парализовала МСД

В Москве на МСД автомобильная авария затруднила проезд машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Авария на МСД — легковой автомобиль перевернулся», – говорится в публикации.

Автомобилисты сняли на видео обстановку на дороге. На кадрах видно, что в момент ДТП машина приземлилась на крышу, а ее детали разлетелись по проезжей части. В результате произошедшего поврежденный транспорт занял одну из полос движения, поэтому водителям приходится медленно объезжать. На записи заметно, что в настоящее время движение затруднено.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Ранее в Калининграде медикам пришлось бежать откачивать человека из-за брошенных машин.