Видео: бородачи-автоподставщики толпой напали на гаишника

В Москве автоподставщики толпой напали на гаишника после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По словам автора видео, накануне он ехал по дороге у Китай-города и сбавил скорость до 9–10 км/ч, как вдруг об его машину ударилась девушка. Почти сразу к водителю подошли ее друзья и начали требовать 10 тысяч рублей. При этом они пригрозили: если не заплатит сейчас, то пострадавшая напишет заявление, и тогда «виновнику ДТП» придется раскошелиться уже на 200 тысяч», – говорится в публикации.

Водитель не поддался на шантаж и позвонил в полицию. Прибывший инспектор попросил у девушки показать документы, но друзья водительницы начали угрожать сотруднику. На записи видно, как мужчины с бородой ударяют работника ГИБДД, при этом один из нарушителей толкает его сзади. По данным канала, через несколько минут злоумышленники скрылись.

До этого на видео попала драка пассажиров и силовиков в рейсовом автобусе на КПП в Кабардино-Балкарии.

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