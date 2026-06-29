Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Автомобили

В США женщина на мотоцикле въехала в парк и сбила девять человек

NYP: девять человек пострадали из-за мотоциклистки, въехавшей в парк в Нью-Йорке
Carlo Allegri/Reuters

Женщина за рулем трехколесного мотоцикла проехала через парк в районе Бруклин в Нью-Йорке, сбивая людей на своем пути. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP), сославшись на местные правоохранительные органы.

В статье утверждается, что в результате происшествия пострадали девять пешеходов и сама мотоциклистка. Состояние четырех человек оценивается как критическое, но стабильное. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

«Предположительно, женщина не справилась с управлением и въехала в парк Коммодор Барри в Форт-Грине», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что полицейские расследуют данный инцидент.

23 мая на юго-востоке Москвы такси столкнулось с легковым автомобилем, после чего вылетело на автобусную остановку и наехало на пешеходов. Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», авария произошла вечером на Окской улице. Как минимум три человека получили травмы. В публикации уточнялось, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

Ранее в Омске автомобиль влетел в детей на тротуаре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!