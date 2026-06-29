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Автомобили

Россиянам рассказали, на сколько автомобили Haval обесцениваются при перепродаже

Маркетплейс Сравни: Haval H5 за три года теряет в цене свыше 1,2 млн рублей
Haval

В России автомобили Haval H3, Haval Dargo и Haval H5 уже через 2–3 года эксплуатации теряют в стоимости от 650 тыс. до 1,2 млн рублей. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», предоставленном «Газете.Ru». Отчет основан на анализе цен на вторичном рынке для машин 2023–2024 годов выпуска с пробегом около 50–60 тыс. километров.
 
«Наиболее заметное снижение цены — у Haval H5 (потеря за 3 года эксплуатации — более 1,2 млн рублей). Внедорожник Haval Dargo дешевеет на вторичке на 900 тыс. рублей. Haval H3 теряет за 2 года около 650 тыс., а Haval H7 и H9 — порядка 600 тыс. рублей», — говорится в исследовании Сравни.
 
Минимальные потери за три года фиксируются у массовых моделей: Haval M6 и Jolion дешевеют на 400–430 тыс. рублей, а пикап GWM Poer — на 450 тыс. Это подтверждает классическую рыночную логику: чем шире спрос, тем лучше сохраняется стоимость, отмечается в исследовании.
 
На остаточную стоимость Haval влияет несколько факторов: просадка до 20–30% в первый год, частые обновления модельного ряда, конкуренция с новыми автомобилями по близкой цене, ограниченная ликвидность отдельных моделей, опасения покупателей по поводу ресурса и затрат на обслуживание после гарантии, а также формат поставок, отмечают аналитики.
 
Ключевое преимущество Haval — это локализация: автомобили марки давно производятся в России, что гарантирует доступность запчастей и сервиса, отмечает эксперт Сравни Федор Калабкин. Однако по скорости удешевления они находятся на одном уровне с другими китайскими марками.

Ранее сообщалось, что российский рынок ждет массовый исход автобрендов из КНР.

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