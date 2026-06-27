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На видео попала драка пассажиров и силовиков в рейсовом автобусе на КПП в Кабардино-Балкарии

Mash: пассажиры автобуса и силовики подрались на КПП в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии на контрольно-пропускном пункте в селе Малка произошла потасовка между пассажирами рейсового автобуса и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Gor».

Отмечается, что маршрутное такси следовало из Москвы в Назрань, на КПП пассажирам предложили выйти для проверки. По словам очевидцев, на ступеньках пожилой мужчина оступился и схватился за сотрудника, после чего между ними началась словесная перепалка. За пенсионера вступились другие пассажиры, некоторых из них жёстко задержали.

Автобус смог продолжить рейс только вечером, сообщает канал.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Москве автобус с людьми влетел в легковушку.

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