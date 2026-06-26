Первые кадры: под Вологдой разворотило машину с людьми

Под Вологдой Daewoo разбилась в жестком ДТП, люди не выжили

Под Вологдой иномарка с людьми попала в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«По предварительным данным МВД, водитель Daewoo Nexia не уступил дорогу», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, бампер, капот, стекла и крыша, при этом в момент аварии детали Daewoo разлетелись по сторонам. По данным канала, в результате произошедшего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Москве автобус с людьми влетел в легковушку.