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Автомобили

Немецкий автогигант сократит до 100 тыс. сотрудников

Manager Magazin: Volkswagen планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест
DPA/Picture Alliance/Reuters

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил журнал Manager Magazin со ссылкой на источники.

На сегодняшний день в VW работают около 657 тыс. сотрудников.

Кроме того, в перспективе могут быть закрыты четыре завода Volkswagen — в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также предприятие «дочки» VW — Audi — в Неккарзульме.

Глава Volkswagen Оливер Блюме подтвердил курс на жесткую экономию и планы по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году. Концерн также намерен сократить производство на европейских заводах еще на 500 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализуемому сокращению на 1 млн машин к 2028 году. Так, общее снижение объемов производства по всему миру составит 1 млн автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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