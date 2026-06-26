Немецкий автогигант сократит до 100 тыс. сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) планирует сократить до 100 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил журнал Manager Magazin со ссылкой на источники.

На сегодняшний день в VW работают около 657 тыс. сотрудников.

Кроме того, в перспективе могут быть закрыты четыре завода Volkswagen — в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также предприятие «дочки» VW — Audi — в Неккарзульме.

Глава Volkswagen Оливер Блюме подтвердил курс на жесткую экономию и планы по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году. Концерн также намерен сократить производство на европейских заводах еще на 500 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализуемому сокращению на 1 млн машин к 2028 году. Так, общее снижение объемов производства по всему миру составит 1 млн автомобилей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.