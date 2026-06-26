Огромная пробка парализовала движение в Петербурге

В Санкт-Петербурге огромная пробка парализовала движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Четырехкилометровая пробка образовалась на ЗСД из-за массового ДТП», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что образовался длинный автомобильный затор: большой поток машин медленно движется по дороге.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Кроме того, на трассе М-11 «Нева» в Тверской области образовался многокилометровый затор — автомобилисты стоят в пробке уже около часа.

Ранее сообщалось, что пробка у Крымского моста выросла до 2,8 тыс. автомобилей.