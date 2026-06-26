Россиянка влетела на BMW в огромную яму и получила 1,8 млн рублей

Жительница Кропоткина отсудила у городской администрации 1,8 млн рублей за поврежденный BMW, который разбился из-за крупной выбоины на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Ночью женщина за рулем BMW влетела в трехметровую выбоину на перекрестке Красной и Базарного. Машина сильно пострадала. Сотрудники ГИБДД приехали на место и зафиксировали, что дыра не по ГОСТу, а знаков рядом нет», – говорится в публикации.

Владелица автомобиля обратилась в суд с иском к властям о возмещении расходов на дорогостоящий ремонт. Суд первой инстанции поддержал ее требования, однако чиновники подали апелляцию. Они заявили, что водитель не проходил техосмотр и использовал нештатные фары, диски и бампер, которые могли повлиять на скорость. Также они указали на необходимость быть внимательнее и снижать скорость. Суд посчитал эти доводы неубедительными и обязал власти возместить стоимость ремонта иномарки.

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