Renault устроит массовое сокращение своих инженеров во Франции

Renault сократит 800 инженеров во Франции и наймет специалистов по ИИ

Французский автоконцерн Renault Group планирует до конца 2027 года сократить 800 инженерных должностей во Франции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, эти меры направлены на повышение конкурентоспособности компании на фоне экспансии китайских автопроизводителей.

Технический директор Renault Филипп Брюне в ходе телефонной конференции заявил, что за последние два года китайские бренды более чем втрое нарастили свою долю на европейском рынке. Это стало возможным благодаря технологически продвинутой продукции и низким ценам. Брюне отметил, что все остальные участники рынка «испытывают трудности».

Во Франции сосредоточено около половины инженерного персонала Renault — 5500 специалистов. В середине апреля компания уже объявляла о планах сократить общую численность инженерного штата на 15–20% к концу 2027 года. Сокращение 800 рабочих мест станет частью этой реструктуризации.

При этом план трансформации предполагает не только увольнения. Компания намерена переобучить 2,5 тыс. сотрудников и нанять от 150 до 200 новых специалистов. Приоритетными направлениями для найма станут электрификация автомобилей, разработка программного обеспечения и искусственный интеллект. В Renault рассчитывают, что профсоюзы одобрят план в июле, а его реализация начнется в сентябре.

Брюне также анонсировал реорганизацию структуры и методов работы, которая упростит процессы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это должно повысить гибкость компании в условиях конкуренции с китайскими производителями, которые сократили цикл разработки новых моделей до двух лет. Традиционно в отрасли этот процесс занимал от четырех до пяти лет.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.