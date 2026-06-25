Видео: шиномонтажка сгорела дотла после взрыва

В городе Шахты Ростовской области шиномонтажка сгорела дотла после взрыва автомобиля. Об этом сообщает «Блокнот».

«Предварительно установлено, что для ремонта привезли «Волгу» с газовым баллоном. Во время сварочных работ из автомобиля начал капать бензин. Искра попала на горючее, что привело к возгоранию. Огонь быстро распространился на автомобиль, после чего произошел взрыв», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах слышно, как работают сирены. По данным канала, пламя за считанные минуты охватило весь шиномонтаж, и вскоре здание полностью сгорело. Внутри находились три бокса — все они уничтожены огнем. В одном из них располагалась мастерская по установке автозвука: оборудование и товар полностью выгорели. Данные о пострадавших уточняются, причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

До этого в городе Старый Оскол Белгородской области взорвался автомобиль. Очевидец снял момент взрыва на видео.

Ранее иномарку с людьми разворотило в лобовом ДТП с фурой, появились первые кадры.