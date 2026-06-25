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Автомобили

Водители в Подмосковье и Крыму массово переходят на газ

В Подмосковье и Крыму выстроились очереди на установку газового оборудования
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100–150 тыс. рублей, сообщает Daily Storm со ссылкой на работников автосервисов.

По словам сотрудников станций техобслуживания в Балашихе, за последние пять дней количество желающих переоборудовать машины на газ значительно выросло. Средняя цена установки ГБО составляет около 80 тыс. рублей, однако некоторые клиенты готовы платить до 120–150 тыс., чтобы попасть в мастерскую вне очереди. В балашихинском СТО предупредили, что не принимают заказы как минимум до конца июля.

В Одинцово запись на установку ГБО расписана на три недели вперед. Мастер СТО сообщил, что работа над одной машиной занимает около двух дней, а качественная установка не может быть выполнена за несколько часов.

В Крыму ситуация аналогичная: в Симферополе запись на установку оборудования ведется на две недели вперед, в Ялте — до августа. Местные мастера отмечают, что выросли цены на газовое оборудование, а поставки баллонов на полуостров затруднены, отмечает Daily Storm.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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