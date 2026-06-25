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Гибридный кроссовер Deepal S07 с запасом хода 992 километров выйдет на российский рынок

Changan выведет на рынок РФ гибрид Deepal S07 с панорамной крышей и аудиосистемой Sony
Changan Thailand

На российском рынке начнутся продажи нового гибридного кроссовера Deepal S07, модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщила пресс-служба российского представительства компании Changan.

Deepal S07 представляет собой последовательный гибрид, который разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды. Общий запас хода достигает 992 км. На электрической тяге кроссовер способен проехать до 174 км. Батарея емкостью 31,73 кВт·ч поддерживает быструю зарядку с 30% до 80% за 30 минут.

Дизайн модели разработан в европейском дизайн-центре компании в Турине под руководством Бертрана Баха, который прежде работал в Volkswagen и General Motors. Кроссовер получил панорамную крышу площадью 1,9 кв. м с электрической шторкой, аудиосистему Sony с 14 динамиками, поворотный дисплей Sunflower диагональю 15,6 дюйма с поддержкой управления жестами и голосом.

Сроки старта продаж и цены пока не уточняются.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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