В Москве вечером 25 июня ожидаются серьезные заторы до 7 баллов

В Москве вечером 25 июня ожидаются пробки до 7 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Синоптики прогнозируют сегодня в Москве пасмурную погоду, в течение дня возможен небольшой дождь. Сложная ситуация прогнозируется в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строить маршрут заранее с учетом прогнозируемых заторов.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее байкер влетел в трактор на юге Москвы.