Движение встало: фура с отходами опрокинулась в Петербурге и попала на камеру

На развязке между Кудрово и Мурманским шоссе перевернулся мусоровоз. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Движение встало во всех направлениях: заторы растянулись на въезд, на выезд и на самой магистрали», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что груз, который перевозил мусоровоз, вывалился за пределы проезжей части. При этом заметно, что в момент аварии сам транспорт приземлился на боковую часть.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

22 июня в центре Москвы в районе стадиона Лужники произошла другая массовая авария. О пострадавших не сообщалось.

Ранее появились кадры фатального ДТП на МКАД.