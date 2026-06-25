Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Появились кадры с моментом жесткого ДТП, в котором разбились москвичи

В Москве на видео попало, как байкеры на скорости влетели в трактор

В Москве мотоциклисты врезались в трактор. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Момент столкновения мотоцикла и спецтехники в Москве попал на видео. Напомним, что на улице Красного Маяка, 22к1 произошло столкновение мотоцикла и экскаватора-погрузчика», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости влетает в трактор, от удара мотоциклистов отбрасывает в сторону. По предварительным данным, в результате ДТП взрослый и подросток получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее водитель протаранил пять машин у торгового центра в Москве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!