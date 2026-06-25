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Автомобили

Стали известны самые женские автомобили в России

Т-Ж: женщины в России чаще всего выбирают Hyundai, Mazda и Chery
Hyundai

Каждый третий Hyundai в России водит женщина, выяснили аналитики финмедиа Т-Ж. Исследование (есть у «Газеты.Ru») показало, что 33% покупок на АЗС, приходящихся на эту марку, совершают представительницы прекрасного пола.
 
«За рулем каждого третьего Hyundai — женщина: 33% транзакций на АЗС приходятся на эту марку. Похожие результаты у Mazda и Chery — 32% покупок. Самые мужские марки — ГАЗ и ВАЗ: 88 и 84% покупок на АЗС совершают мужчины-водители», — отмечается в исследовании.
 
Аналитики также выяснили, что каждый восьмой автомобиль Lada (ВАЗ) водит человек моложе 25 лет. Половина водителей Haval и Chery — люди 35–44 лет, это самая платежеспособная группа.
 
Больше всего возрастных людей водят автомобили Renault и ГАЗ. Вероятно, это связано с популярностью Logan в 2000-е и снижающейся покупательной способностью людей старше 55 лет, отмечается в исследовании.
 
Кроме того, в отчете говорится, что водители до 25 лет и старше 55 лет тратят на масло и запчасти на АЗС заметно больше, чем водители среднего возраста. Это косвенный признак более старых и изношенных машин, заключили эксперты.

Ранее были названы автомобили, обслуживание которых подорожало больше всего за год.

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