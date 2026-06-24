Мойщик троллейбусов расправился с женщиной из-за пениса

В Новосибирске мойщик троллейбусов расправился с коллегой, схватившей его за пенис

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который подрался с коллегой в троллейбусном депо Дзержинского района, сообщает Mash Siberia. Инцидент произошел во время мойки салона троллейбуса.

По данным следствия, между Сергеем и женщиной-коллегой возникла перепалка. В ходе ссоры оппонентка попыталась облить мужчину водой из ведра, а затем повалила его на сиденье и схватила за пенис. Мужчина, испытывая сильную боль, ударил женщину головой в лоб.

После драки пострадавшая вышла на улицу, но вскоре потеряла сознание. Она не выжила.

Изначально Сергею грозило до восьми лет лишения свободы. Однако его адвокаты подали апелляцию и добились переквалификации дела. Суд признал, что удар был реакцией на болевые действия, а не умышленным нападением. В итоге мужчину приговорили к году и двум месяцам колонии.

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