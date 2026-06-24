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Автомобили

Мойщик троллейбусов расправился с женщиной из-за пениса

В Новосибирске мойщик троллейбусов расправился с коллегой, схватившей его за пенис
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который подрался с коллегой в троллейбусном депо Дзержинского района, сообщает Mash Siberia. Инцидент произошел во время мойки салона троллейбуса.

По данным следствия, между Сергеем и женщиной-коллегой возникла перепалка. В ходе ссоры оппонентка попыталась облить мужчину водой из ведра, а затем повалила его на сиденье и схватила за пенис. Мужчина, испытывая сильную боль, ударил женщину головой в лоб.

После драки пострадавшая вышла на улицу, но вскоре потеряла сознание. Она не выжила.

Изначально Сергею грозило до восьми лет лишения свободы. Однако его адвокаты подали апелляцию и добились переквалификации дела. Суд признал, что удар был реакцией на болевые действия, а не умышленным нападением. В итоге мужчину приговорили к году и двум месяцам колонии.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее байкер влетел в трактор на юге Москвы.

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