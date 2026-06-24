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«Перепонтовался»: машина со школьниками вылетела в кювет и попала на камеру

Mash: в Хабаровском крае подростки-дрифтеры на скорости вылетели с трассы
Кадр из видео/Соцсети

В Хабаровском крае автомобиль со школьниками на скорости вылетел в трассы в момент дрифта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Парни (14 и 16 лет) решили покататься по селу Гродеково. Старший сел за руль, младший — на пассажирское. На центральной улице юный водитель начал крутить пятаки — перепонтовался, машина оказалась в кювете. К счастью, он и его товарищ отделались испугом», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина выезжает с проезжей части и вылетает в кювет, в момент аварии начинает подниматься пыль. По данным канала, на несовершеннолетнего водителя выписали несколько административных протоколов. Материалы направили в ПДН.

До этого последние секунды жизни водителя, в которого влетел грузовик на МКАД, попали на видео. На кадрах видно, грузовик сносит человека, который остановился из-за поломки своей машины, после чего фургон влетает в ограждение.

Ранее момент жесткого ДТП с Honda Breeze на трассе в Бурятии попал на камеру.

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