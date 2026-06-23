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Автомобили

У россиян вырос интерес к переводу автомобилей на газовое топливо

Зебра ТВ: во Владимире резко вырос спрос на услуги по переводу машин на газ
АТС авто

В столице Владимирской области более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ. Об этом сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на четыре сервиса по установке газобаллонного оборудования (ГБО).

Во Владимире существует несколько сервисов ГБО, и обычно они переводят две-три машины на газ в неделю, пишет издание. Сейчас ситуация изменилась.

В одной опрошенной журналистами СТО раньше переоборудовали 3-4 автомобиля в неделю, но сейчас принимают по одной машине каждый день, а график расписан до 23 июля. В другой организации также вынуждены переводить на газ одно транспортное средство в день, хотя прежде фирму посещал один человек в неделю.

В третьей мастерской в неделю делали 5-7 машин, а теперь — около 12 машин, притом очередь сформирована до 20 августа.

На фоне перебоев с поставками топлива в России повысился спрос на присадки для бензина, якобы снижающие его расход. Продавцы канистр для ГСМ на маркетплейсах резко подняли цены, а на АЗС и в ряде магазинов запчастей возникла нехватка этих емкостей. О том, как россияне справляются с возникшими трудностями, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у Дома Правительства РФ в Москве разбились две иномарки премиум-класса.

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