Автоэксперт рассказал, как перевести машину на газ

Чтобы перевести автомобиль на газобаллонное оборудование (ГБО), необходимо пройти техническую экспертизу и получить разрешение на его установку в ГАИ. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, ГБО можно установить только в сертифицированной организации, а затем нужно получить заключение из испытательной лаборатории после очного осмотра транспорта.

«Для того, чтобы легализовать газобаллонное оборудование, нужно обратиться в испытательную лабораторию, получить два документа: заключение предварительной технической экспертизы о том, что ставится такое ГБО, это делается дистанционно. Потом нужно получить разрешение от госавтоинспекции через «Госуслуги». Дальше установить ГБО в сертифицированной организации, получить заключение в испытательной лаборатории, по-правильному это делается с приездом, но эти документы массово фальсифицируются и по большому счету продаются через специальную онлайн систему без какого-либо осмотра. Естественно, эта система должна быть реформирована, потому что такая подделка — это фундаментальная проблема, потому что газобаллонное оборудование имеет дурное свойство взрываться, если оно установлено с ошибками, или поддельное, или и то, и другое», — сказал он.

Эксперт напомнил, что газобаллонное оборудование бывает двух типов: с использованием метана и пропана. Он уточнил, что метановое ГБО субсидируется государством, однако оно неудобно в использовании из-за габаритов и дефицита заправок.

«То, которое использует метан, это заправка исключительно на газпромовских заправках, это огромные баллоны, которые занимают полбагажника обычного легкового автомобиля, это довольно гуманная цена на метан и довольно высокий его расход. При установке метанового газобаллоннового оборудования есть госпрограммы, которые позволяют значительную часть стоимости — процент зависит от региона — получить от государства в порядке субсидирования. Плюсы этого решения — государственное субсидирование, минусы этого решения — это огромные баллоны, малое количество заправок, в ряде случаев перегруженные заправки там, где рядом автоколонны и другие газифицировавшие общественный транспорт структуры. Это решение крайне нишевое», — добавил он.

Шапарин подчеркнул, что пропановое оборудование более востребовано, особенно в южных регионах России, поскольку топливо для него доступно везде.

«Вторая история — это пропан. Это маленький баллон под сжиженный газ, который можно заправить где угодно. Баллон находится на месте запаски, а заправкой может выступить любой грузовик с СУГом. Государственного субсидирования здесь нет, потому что пропан не считается моторным топливом, но при этом он доступен повсеместно. Начиная с Воронежа и дальше на юг, пропан постепенно становится основным видом топлива. Когда говорят наши коллеги, что в Дагестане кризис, бензин подорожал и так далее, — в Дагестане бензином особо никто не заправляется, там вся республика на газу ездит поголовно. Общее количество автомобилей, переоборудованных на пропановое ГБО, в России под три миллиона штук. И, конечно, это тот самый народный вид топлива, который сейчас становится более востребованным», — заключил он.

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