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Массовое ДТП заблокировало движение в центре Москвы

В центре Москвы произошло массовое ДТП, движение затруднено
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы в районе стадиона Лужники произошло массовое ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В Новолужнецком проезде (в районе д. 13) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в публикации.

В Дептрансе предупредили о затруднениях в движении транспорта в районе места аварии и призвали водителей искать пути объезда.

До этого стало известно, что неизвестные утопили в водоеме десятки прокатных самокатов в Москве. Личности злоумышленников установлены, им грозит денежное взыскание и юридические последствия, заявление о преступлении уже передано в полицию.

Ранее стало известно, что девушка въехала в группу дорожных рабочих.

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