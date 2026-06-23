Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 38 км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого на трассе в Саратовской области люди не выжили в момент жесткого столкновения Renault и Hyundai. Первые кадры с места аварии опубликовал Teleram-канал 112. На записи видно, что на обочине дороги находится один из поврежденных автомобилей, при этом второй – вылетел с проезжей части на несколько метров. На кадрах видно, что машины полностью разбиты: их кузова разворотило, а детали разлетелись по сторонам.

Ранее в Ленобласти массовое ДТП парализовало трассу «Сортавала».