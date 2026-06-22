На глазах семьи: мотоциклист сбил квадроциклиста, вставшего, чтобы поднять вещи

21 июня на автодороге «Владимир – Улыбышево – Коняево» водитель мотоцикла Yamaha выехал на встречную полосу дороги, где совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части по ходу движения транспортного потока. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.

Пешеход не выжил, водитель и пассажирка мотоцикла были госпитализированы.

Как уточняет издание «Зебра ТВ» со ссылкой на очевидцев аварии, мужчина, которого официальная сводка представляет пешеходом, ехал со своей семьей на квадроцикле и внезапно остановился, чтобы выйти на обочину и поднять упавшие вещи. В этот момент на него наехал мотоцикл.

До этого неизвестные утопили десятки электросамокатов в водоеме на юге Москвы.

«Мы знаем об этих инцидентах вандализма и уже установили личность причастных. На них написано заявление в правоохранительные органы — по результатам расследования будут применены меры», — рассказали в пресс-службе кикшеринга «Яндекс Go».

В пресс-службе подчеркнули, что ни один случай вандализма не остается без внимания — каждую такую ситуацию берут на контроль сотрудники службы безопасности. Согласно правилам сервиса, за умышленную порчу самоката предусмотрен штраф в размере 35 тыс. рублей.

Ранее автомобиль врезался в группу рабочих в центре Москвы.