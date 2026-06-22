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Автомобили

Один заблокирован: автомобиль врезался в группу рабочих в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль врезался в рабочих, которые рисовали разметку
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы девушка за рулем автомобиля врезалась в группу дорожных рабочих, которые наносили разметку на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Машина влетела в группу рабочих, которые рисовали разметку в Москве. ЧП произошло в Хамовниках. Три человека пострадали, включая девушку за рулем авто. Один из них оказался заблокирован», — отмечается в публикации.

О причинах ДТП не сообщается. До этого в Москве на видео попали улицы, затопленные после сильного ливня. Из-за обильных осадков было временно остановлено движение транспорта на улицах в районе Гольяново на востоке Москвы. В понедельник московский регион оказалсяпод влиянием циклона и связанного с ним атмосферного фронта.

Ранее в Москве неизвестные утопили десятки самокатов.

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