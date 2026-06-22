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Автомобили

Названы 5 самых дешевых кроссоверов в России

JAC JS3 и Livan X3 Pro вошли в список самых дешевых кроссоверов в России
«Газета.Ru»

Эксперты «Автоновости дня» составили свежий рейтинг пяти самых дешевых новых кроссоверов на российском рынке, стоимость которых не превышает 2 млн рублей.

Лидером списка стал JAC JS3 по цене от 1,6 млн рублей. Кроссовер 2023 года выпуска оснащается 1,6-литровым 109-сильным атмосферным двигателем, 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом. В базовой комплектации уже есть фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, задние парктроники, система stabilizatsii и круиз-контроль.

На втором месте — Livan X3 Pro за 1,9 млн рублей. Переднеприводный кроссовер 2023 года с 103-сильным мотором и вариатором. Стандартное оснащение включает мультируль, задние парктроники с камерой заднего вида, фронтальные подушки, видеорегистратор, бесключевой доступ и мультимедиа с 8-дюймовым экраном.

Третью строчку занимает Bestune T77 стоимостью от 1,9 млн рублей за версию 2023 года. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатый «робот». В базе: светодиодная оптика, боковые подушки, камера заднего вида, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, климат-контроль и 12,3-дюймовый мультимедийный экран.

Четвертое место у единственной отечественной модели — «Москвич 3» (построен на базе JAC JS4) по цене от 2 млн рублей за версию «Стандарт Плюс Телематика». Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». В оснащение входят литые диски, подушки безопасности, камера заднего вида, бесключевой доступ, подогрев сидений, климат- и круиз-контроль, а также мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном.

Замыкает пятерку Haval Jolion с минимальной ценой 2 млн рублей за автомобиль 2024 модельного года в комплектации «Комфорт». Кроссовер 2025 или 2026 года выпуска получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., 6-ступенчатую «механику» и передний привод. В стандартное оснащение входят литые диски, климат-контроль, круиз-контроль и мультимедиа с 10-дюймовым экраном.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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