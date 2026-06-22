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Автомобили

На Дальнем Востоке вторичный рынок на две трети состоит из возрастных машин

Дром: доля машин старше 15 лет на Дальнем Востоке достигла 70%
Илья Наймушин/РИА Новости

Вторичный автомобильный рынок Дальнего Востока почти на 70% состоит из машин, возраст которых превышает 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Дром».

Среди самых продаваемых «возрастных» моделей лидируют Toyota Corolla, Toyota Mark II и Toyota Corolla Fielder. В сегменте подержанных авто младше 15 лет наибольшей популярностью пользуются Honda Fit, Nissan Note и Honda Vezel.

Аналитики «Дрома» также отмечают, что с марта 2026 года на Дальнем Востоке наблюдается устойчивый рост числа сделок с автомобилями с пробегом. Наиболее заметно эта тенденция проявилась в Хабаровском крае, Бурятии и Амурской области. В то же время значительно сократился ввоз автомобилей с двигателями мощнее 160 лошадиных сил — это связано с новыми ставками утилизационного сбора, которые вступили в силу в 2026 году.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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