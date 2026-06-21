Юрист рассказал, как виновнику ДТП защититься от завышенной оценки ущерба

Виновник ДТП вправе требовать провести судебную автотехническую экспертизу автомобиля, если он не согласен с суммой ущерба, выдвинутой потерпевшим. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Виновник аварии возмещает потерпевшему стоимость ремонта без учета износа деталей, эту позицию закрепил Конституционный Суд в постановлении от 10 марта 2017 года № 6-П. Сверх страховой выплаты он доплачивает разницу до полной цены новых запчастей по статьям 15, 1064 и 1072 Гражданского кодекса РФ. Поэтому расчет на доплату только по износу здесь не срабатывает, теоретически сумма к доплате могла оказаться даже выше. Обязанности платить ровно столько, сколько написано в калькуляции потерпевшего, из этого не вытекает. Причинитель вреда вправе ходатайствовать о судебной автотехнической экспертизе и возражать против размера требований. Когда в расчет вписаны детали, не относящиеся к этому столкновению, либо повреждения от прежних аварий, судебная экспертиза их отсекает, и сумма снижается. Дополнительный рычаг дает пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25, по которому возмещение уменьшается при наличии более разумного и распространенного способа ремонта», — сказал он.

По словам юриста, если виновник добровольно заплатил за причиненный ущерб, но вскоре понял, что оценка была завышена, он может вернуть деньги через суд.

«Сумма, полученная сверх действительного ущерба, образует неосновательное обогащение по статье 1102 Гражданского кодекса РФ, и ее можно вернуть. Добровольная оплата возврат осложняет, однако при доказфанном завышении дорога в суд остается открытой. Если оценка составлена умышленно, в сговоре с оценщиком, ради получения денег обманом, появляется состав мошенничества по статье 159 Уголовного кодекса РФ, а сам оценщик отвечает как соучастник, тогда как заведомо ложное заключение по статье 307 того же кодекса наступает уже на стадии назначенной судом экспертизы», — добавил он.

Русяев уточнил, что составленный на месте аварии европротокол имеет силу, если у обоих участников есть ОСАГО, а в документе отсутствуют правки задним числом.

«Внимания заслуживает и сам европротокол. По статье 11.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» он допустим, только когда действующий полис ОСАГО есть у обоих участников, заполняется на месте и без правок задним числом. Отсутствие полиса у одной стороны и дата, проставленная следующим днем, ставят под сомнение и саму выплату, и опирающиеся на нее требования. Заявленная экспертом сумма становится лишь началом спора, исход которого определяет суд», — заключил он.

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