Mash: первая проданная Volga сломалась до выезда из салона

Mash: покупатели первой Volga не смогли уехать из салона из-за ее поломки

Первые покупатели кроссовера Volga K40 не смогли забрать свой автомобиль из-за его неисправности, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Пара из Москвы купила новенькую отечественную модель, но не смогла её забрать — машина сломалась прямо в магазине. Алёна с супругом — первые (а после случившегося, видимо, единственные) покупатели К40», — отмечается в публикации.

Покупательница рассказала, что внесла предоплату за автомобиль, оформила кредит, после чего она с мужем в торжественной обстановке получила автомобиль. Покупатели выехали из салона, но затем загнали автомобиль обратно, якобы для оформления документов.

После подписания документов сотрудники автосалона не выдали автомобиль покупателям, сославшись на технические неполадки. Ориентировочный срок выдачи машины — на следующей неделе, если неполадки будут устранены, утверждает Ni Mash.

Ранее стало известно, что КамАЗ потратит на КВН 46 млн рублей.